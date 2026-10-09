23/09/2026 11:18

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美團旗下Keeta向香港商戶推出AI助手KiKiAgent

▷ 基於美團LongCat大模型及妙手平台技術

▷ 商戶可經對話管理商品，操作時間縮至30秒

《經濟通通訊社23日專訊》美團(03690)旗下Keeta宣布，正式向香港商戶推出AI經營助手KiKi Agent。建基於美團AI經營工作台「妙手」(CatPaw)的底層技術、在本地生活範疇資訊的深厚基礎，KiKi Agent聚焦商家日常運營場景，引入AI智能後，顯著降低商戶操作成本、提升經營效率。通過與AI經營助手對話，商戶即可快速新增商品、更改價格、修改商品名稱、管理商品上下架、設置供應時間和分類等。傳統模式下，當商戶修改商品，需找到對應頁面，定位商品，輸入修改文字，需時5-10分鐘。現在只消與AI簡單對話，30秒左右即可完成。Keeta的願景是將KiKi Agent打造為商戶的全能型經營夥伴，除了自動提供商品分析報告，更深入了解商戶需求、輔助經營決策，讓商家經營更輕、更快、更智能，未來將持續提升AI經營助手的技術及能力。作為KiKi Agent等行業AI經營專家團的建基技術，「妙手」搭載美團自研LongCat大模型體系，並依託美團在本地生活領域的長期積累，提供開箱即用的AI工作台，以及企業級Agent開發與托管能力，幫助商家構建AI幫手，推進日常業務的智能化處理，提升商家經營效率。美團相關負責人表示，「妙手」希望把美團長期服務本地生活商家積累的數據、經營知識和專業方法，轉化為商家可以使用、訓練和管理的AI能力，並讓每個商家最終能長出自己的AI經營能力。(bi)