23/09/2026 11:58

【財資峰會】金管局余偉文：推進數字債券市場建設，擬擴大中國國債抵押品應用

《經濟通通訊社23日專訊》金管局總裁余偉文表示，香港將通過發展數字債券市場及擴大中國債券作為抵押品的使用範圍，加快鞏固離岸人民幣業務樞紐地位。



*推進香港數字債券市場建設*



余偉文出席「2026財資市場高峰會」時表示，當局正與市場機構合作，為香港數字債券市場建設完善相關基礎設施。他說，香港交易所結算所更廣泛接受債券作為保證金抵押品的安排將「很快」落地，但未透露具體時間表。



他指出，下一階段的重點是提升債務工具中央結算系統(CMU)項下定製化證券作為保證金抵押品的認可度，其中包括中國國債。香港將推出一個債券交易平台，以降低交易成本並促進價格發現。金管局亦正與澳門中央證券托管結算有限責任公司合作，以便利南向通投資者投資及持有澳門市場債券。



*債務工具中央結算系統年底推新服務*



余偉文續指，債務工具中央結算系統(CMU)今年底會推出新服務，屆時可提供鏈上的24小時、即時結算，支援數碼港元、央行數碼貨幣(CBDC)，亦會研究接納代幣化存款和受監管穩定幣在平台上結算。他又提到，金管局將就外匯基金票據代幣進行測試，措施將有助銀行業更高效地管理資產負債表。(bn)