23/09/2026 12:20

【財資峰會】港交所：預計明年初將推出以人民幣計價在香港交收的黃金期貨合約

《經濟通通訊社23日專訊》港交所(00388)董事總經理兼市場主管余學勤出席「2026財資市場高峰會」時表示，預計明年初將推出以人民幣計價、在香港交收的黃金期貨合約，並陸續推出更多以人民幣計價貴金屬等商品的投資產品，以豐富人民幣計價資產選擇。



他提及，金管局與證監會去年共同制定固定收益及貨幣市場發展路線圖，當中很多細節經港交所落實，並指今年8月推出5年期國債期貨，未平倉合約由推出首個星期約900張，增至目前近3000張，吸引來自中東、歐美、東南亞等地的市場參與者，反映是值得發展的方向。



金管局助理總裁何漢傑表示，推動人民幣國際化最大挑戰是國際間依然習慣使用美元，企業亦缺乏相應財資管理與融資工具。他指出，部分銀行為大客戶提供客製化方案，認為銀行可以將這些方案轉化為現成產品，再推廣至其他客戶。(bn)