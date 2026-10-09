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▷ 政府明年首季啟用黃金中央清算系統，目標儲存2000公噸

▷ 發債資金專用於北都建設，河套區成熟後年效益估900億元

《經濟通通訊社23日專訊》首份五年規劃及新一份施政報告提到擴大人民幣支付層面，其中政府研究以人民幣支付政府開支。財政司副司長黃偉綸出席電台節目時表示，香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池，隨著離岸人民幣業務發展，尋找更多應用場景是必然過程，若服務或商品本身以人民幣定價，直接以人民幣支付能省卻兌換成本及手續。他舉例指，未來南向通會有一些人民幣櫃台，部分印花稅收入可直接以人民幣支付，但強調香港絕大部分服務仍以港幣定價，港幣作為自由兌換貨幣的地位不會受到影響。*政府明年首季將啟用黃金中央清算及結算系統*施政報告提出研究讓外匯基金適度增持黃金。黃偉綸表示，政府正積極將香港打造成國際黃金交易市場及大宗商品交易生態圈，金管局在香港提升黃金儲存與結算功能之際適度增持黃金，除了是健康的投資組合決策外，亦能起到示範作用。他指出，政府明年第一季將啟用黃金中央清算及結算系統，並計劃將香港的黃金總儲存規模提升至2000公噸，當中機場倉儲佔1000公噸。*發債投資北都等建設可帶來長遠回報*黃偉綸又指，政府發債所得資金絕不會用於福利等經常性開支，而是專門用於北部都會區等建設及公共工程等資本性投資，指這類工程屬於一次性，長遠可帶來顯著的經濟回報。他以河套區發展為例，政府早期投入數百億元進行平整及建樓，現已進入引入市場資金招標的階段，未來政府無須再出資，預計發展成熟後，每年可為香港帶來900億元的經濟效益。(bi)