23/09/2026 15:19

【ＡＩ】復旦大學與香港理工大學成立滬港AI醫健聯合實驗室，億都旗下算豐信息提供算力設備等支持

《經濟通通訊社23日專訊》億都(00259)旗下全資子公司算豐信息日前參與「復旦大學-香港理工大學滬港AI醫健聯合實驗室」於上海舉行的揭牌成立儀式。作為聯合實驗室的重要支持方，億都旗下算豐信息將提供算力設備，以及數據清理、底層網絡搭建、存儲系統建設等全棧支持，致力推動國產算力與醫療健康產業深度融合。



該聯合實驗室由復旦大學與香港理工大學共同建設，重點聚焦醫療與健康領域的戰略性跨學科人工智能研究，致力於推動人工智能技術在醫學、臨床及公共衛生場景中的深度落地。



億都主席方仁德表示，是次支持滬港AI醫健聯合實驗室建設，正是希望推動前沿人工智能技術解決真實醫療問題，讓科研創新最終服務社會。



算豐信息行政總裁陳達亮表示，算豐信息自四年前投身國產算力產業，建設了上海最早的國產芯片集群、最早的國產超節點，跑通了多個國產業務系統。面向聯合實驗室，算豐將提供的遠不止是算力設備，更包括數據清理、底層網絡搭建、存儲系統建設等全棧支持。(bi)

