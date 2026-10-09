23/09/2026 12:50

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 阿里雲未來12個月在土耳其、芬蘭、荷蘭設雲端地域

▷ 擴展馬來西亞、德國、阿聯酋、法國及香港數據中心

▷ 推出SmartStudio、SmartFusion、SmartVideo三項AI解決方案

《經濟通通訊社23日專訊》阿里巴巴(09988)旗下阿里雲今日於2026雲棲大會公布最新全球基礎設施擴展計劃，並推出一系列全新AI功能，協助企業更高效地開發、部署及規模化應用AI。阿里雲亦宣布與松下信息系统(Panasonic Digital)、Unity中國、Lion Parcel、Loomi Entertainment Group及SHAKE等國際企業展開全面合作，透過先進AI及雲端技術加速企業創新。*未來12個月首次於土耳其、芬蘭及荷蘭設雲端地域*阿里雲於未來12個月將首次於土耳其、芬蘭及荷蘭設立雲端地域，並擴大在馬來西亞、德國、阿拉伯聯合酋長國、法國及香港的數據中心布局。此舉將進一步提升阿里雲的全球運算容量，加強其在主要市場為客戶提供本地化雲端及AI服務的能力。阿里雲目前在全球31個地域營運107個可用區。阿里雲首席技術官兼國際業務總裁李飛飛表示，阿里雲已由AI原生基礎設施邁向智能體原生雲架構，隨著AI迅速從試驗階段走向實際應用，企業對可擴展的基礎設施及更普及易用的AI功能需求日增。集團正拓展全球雲端布局，進一步提升客戶及合作夥伴獲取算力資源的便利性；同時持續提升AI技術，協助企業部署模型、優化多模型工作負載及開發全新AI應用。*推出三項AI解決方案，協助國際企業擴大可投入生產應用*阿里雲於大會推出三項全新AI解決方案，協助國際企業打造並擴大可投入生產的應用。其中，Smart Studio是一款即時可部署的產品，可協助企業在數分鐘內建立專屬的模型即服務(MaaS)平台。在相同硬件配置下，其先進推理架構的吞吐量較標準開源框架高出最多505%。Smart Fusion是一款智能引擎，透過統一的標準模型API，協助用戶及企業以較低成本獲得領先的模型效能。另外，Smart Video是專為短劇製作公司及廣告商而設的影片代理式AI，可自動製作長達一小時的影片。創作者只需輸入一段提示詞，即可將構思轉化為一段完成剪輯的影片，並可透過自然語言持續調整內容。平台支持包括通義萬相(Wan)在內的多款影片模型，並可無縫支持逾20種語言。(bi)