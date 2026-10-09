23/09/2026 13:02

富達國際：今年下半年全球經濟增長整體仍具韌性，上調美國出現再通脹情境機率至60%

《經濟通通訊社23日專訊》富達國際宏觀團隊預期，全球經濟增長在2026年下半年整體仍具韌性，惟繼上半年強勁表現後，下半年或略為放緩，通脹仍是市場面臨的主要挑戰。富達宏觀團隊於8月上調美國出現再通脹情境的機率至60%，高於7月底預期的50%。



該行續指，企業盈利保持穩健，加上人工智能(Al)投資熱潮持續，為經濟增長提供重要支持。然而，龐大財政赤字、供應鏈風險及通脹壓力持續，將令債券市場面對較具挑戰性的投資環境。



該行提及，在此環境下，富達多元資產團隊並非單純依賴傳統股債配置，傾向對存續期風險維持審慎看法，並透過股票、實物資產及精選收益機遇尋求回報及分散風險。該行採取整體投資組合管理方式，主動管理股票、利率及信貸風險，靈活調配資本至具吸引力的風險回報機遇。(bn)