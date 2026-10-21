23/09/2026 15:54

富達國際：料美聯儲未來仍會加息三至四次，中美增加接觸有助降低市場不確定性

《經濟通通訊社23日專訊》富達國際基金經理暨多元資產研究部聯席主管George Efstathopoulos表示，美國在接近充分就業時，卻維持6%高水平財政赤字，且中期選舉近在眼前，國防與醫療支出預期增加，赤字難以縮減，預期高通脹將會持續(Sticky Inflation)，預期美聯儲未來仍將會進行加息3-4次。



中國國家主席習近平將對美國進行國事訪問，George Efstathopoulos指出，中美增加互動與接觸能降低市場的不確定性，並指今年中美關係未成為市場焦點，反而減少了市場風險，美國現屆政府多聚焦於弱勢貨幣國家；人民幣今年表現相對強勁且走勢穩定，因此中美在匯率層面的摩擦較少，有利於兩國領導層進行良性對話。



George Efstathopoulos提及，偏好中國在岸股票市場的中型股(Mid Cap)多於離岸，並指出中國銀行信貸已從房地產轉向高端製造與科技升級；中型股涵蓋較多相關工業標的，直接受益於AI基礎建設的資本支出，若未來出台財政刺激政策，料中型股將率先受益。(bn)