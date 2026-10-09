23/09/2026 17:19

【習特會】恒生投資：中美元首會晤有望成為港股市場催化劑，料今年美國將會加息一次

《經濟通通訊社23日專訊》恒生投資管理董事兼投資總監蘇浩程表示，以恒生指數為代表，目前港股整體的實際市盈率大約12倍，並受南向資金、盈利回升、AI與先進製造業發展、活躍新股市場，以及人民幣潛在走強等因素支持。因此港股兼具增長、價值及收益配置作用，並指中美元首會晤有望成為港股市場催化劑。



*亞太股市受AI及半導體需求支持，美國企業盈利穩健*



他指出，歷史上，美股及港股在加息初期或有短線波動，但其後六至十二個月通常錄得正回報。美股預期市盈率已由年初約22倍回落至約19倍，盈利預期年初至今則上調約29%，為市場提供支持。亞洲市場方面，南韓及台灣仍受惠於AI硬件需求及資金流入，但市場對相關主題的期望已高，後續升幅或較溫和。



他提及，展望未來數月，該行認為環球市場存在投資機遇，但回報分化及波動將持續。2026年初至今，商品市場在原油帶動下表現領先，亞太股市則受人工智能及半導體需求支持。美股方面，企業盈利穩健，抵銷估值受壓的影響。



*料今年美聯儲加息一次，明年未必加息*



他續指，聯儲局雖已重啟加息，但今次較可能是為了及時遏抑通脹回升而調整利率水平，未必會重演2022年大幅及連續加息的情況。現時通脹遠低於當年高位，而聯儲局自2022年已縮減資產負債表約2.2萬億美元，亦降低進一步大幅收緊流動性的必要，料今年美聯儲將會加息一次，明年未必會加息。(bn)