23/09/2026 18:23

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▷ 港股AI價值鏈公司IPO集資2350億港元

▷ 蘇浩程指AI需求由概念轉向算力與應用

《經濟通通訊社23日專訊》恒生投資管理有限公司董事兼投資總監蘇浩程表示，在股票方面，相對看好美股及全球科技股；對亞洲新興市場、日本股市持中性看法；相對看淡歐洲及中國股市。在債券方面，維持看好亞洲投資級債券；對主權債及亞洲高收益債券持中性看法；相對看好中短存續期美元債，並建議在個人財富中維持5-10%黃金配置。*人工智能浪潮非科網泡沫重演，全面爆破風險較低*他指出，人工智能浪潮非科網泡沫重演：兩者貌同實異，並非泡沫，並指現時AI周期，生成式AI普及；大型模型及數據中心投資急增，認為需求更實在，由概念走向算力與應用，而且投資規模更大、更快，集中於數據中心及晶片，金額雖高，但由現金流充裕的大型企業支持，儘管估值偏高，但龍頭集中、雲端收入清晰，認為全面爆破風險較低。他提及，近年中國AI模型快速追趕，港股涵蓋相關企業，投資港股AI可更全面把握AI發展機遇，並指出港股中的投資機遇，當中包括綜合型指數、高息股、AI主題高增長。*年初至8月底AI價值鏈公司IPO集資額達2350億元*恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁黃勁峯表示，近年不少內地AI企業陸續來港上市，涵蓋大模型、AI晶片、以及行業應用鏈等不同環節，令港股AI板塊的投資範圍持續擴大。黃勁峯續指，在融資層面，自年初至今年8月底，AI價值鏈公司的首次公開招股集資總額達2350億港元，約佔同期整個市場新股集資額65%，反映AI已由「概念」發展成香港新股市場的主線。(bn)