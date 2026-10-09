23/09/2026 19:50

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▷ 美國公布8月新屋銷售數據，預測升至61.6萬

▷ 香港8月出口年率預測升51%，進口升44.3%

《經濟通通訊社23日專訊》歐洲央行首席經濟學家發表演講，及美國公布新屋銷售等數據，料為周四（24日）市場焦點。周四南韓假期休市。各國重要經濟活動方面，周四本港時間3:15pm，歐洲央行執委施納貝爾在「2026年歐洲女性經濟論壇」上發表開幕致辭。4:10pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在倫敦宏觀政策論壇與英倫銀行前副總裁Charlie Bean進行爐邊談話。5:00pm，歐洲央行首席經濟學家連恩發表演講。5:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會成員丁格拉在倫敦宏觀政策論壇參加貨幣政策專題討論。晚上8:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在經濟俱樂部參加爐邊談話。8:50pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克在一場會議上致開幕辭。9:30pm，英倫銀行副總裁布里登在倫敦宏觀政策論壇與英國國家經濟社會研究院(NIESR)院長David Aikman進行爐邊談話。*澳洲公布失業率，本港公布進出口數據*數據方面，周四9:30am（本港時間．下同），澳洲公布8月失業率，料維持於4.5%。4:00pm，德國公布9月IFO-企業信心指數，料由88.8升至89。4:30pm，香港公布8月出口，年率升幅料由50.7%擴大至51%；8月進口年率升幅料由41%擴大至44.3%；8月貿易收支料由負49億港元惡化至負92億港元。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由173萬升至174萬；首次申請失業救濟金人數料由19.6萬升至20萬。10:00pm，美國公布8月新屋銷售，料由60.7萬升至61.6萬，月率料由下滑10.5%改善至升1.3%。11:00pm，美國公布9月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由10降至8。在本港，明日公布業績的公司有:中華汽車(00026)、周大福創建(00659)、聯合醫務(00722)、看通集團(01059)、中國生態旅遊(01371)、JBB BUILDERS(01903)、梅卡曼德機器人(09615)、光榮控股(09998)等。此外，明日澤景股份(02632)將有基石投資者持股解禁。(wa)