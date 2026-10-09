23/09/2026 15:50

【財資峰會】滙豐：結合數碼債券與數碼原生支付端，提升債券結算及資金轉移速度

《經濟通通訊社23日專訊》滙豐數字資產與貨幣業務董事總經理John O'Neill表示，香港即將發行新一批數碼綠色債券，最快可能在下星期，認為具有重大意義，將代幣化存款與數碼債券連結起來。他亦指，將數碼債券與數碼原生支付端結合，將提升債券結算及資金轉移速度。此外，除央行數碼貨幣、代幣化存款，集團視穩定幣為客戶第三種選擇，提供多種支付渠道，起到互補作用。



John O'Neill續指出，大型跨國企業正使用代幣化存款管理內部資金流動，邁向24/7全天候財資管理，而集團去年首次在香港推出代幣化存款，其後擴展至亞洲其他地方、歐洲、中東及美國。



南方東英資產管理總裁丁晨認為，穩定幣及代幣化存款可能成為財資市場核心，期望未來區塊鏈上有更多代幣化票據、代幣化存款、代幣化債券出現。她提到，所屬資產管理公司在香港發行約70隻ETF，作為資產管理人當然希望將大部分產品代幣化。雖然個別產品要在區塊鏈上代幣化仍存在監管限制，例如人民幣及內地相關資產，但留意到現時該生態圈已充滿活力。(rh)