23/09/2026 11:51
《港元利率》港元拆息抽升，一個月拆息報2.89厘，三個月拆息報3.12厘
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息抽升，而與樓按相關的一個月拆息報2.88571厘，升4.232基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.11566厘，升5.548基點。
隔夜息報2.34333厘，升22.083基點；一周拆息升9.185基點，報2.4203厘，兩周則升13.619基點，報2.81595厘。長息方面，六個月拆息升1.803基點，報3.47726厘，一年期則升2.988基點，報3.90833厘。
港元匯價今日在7.8440-7.8431之間上落，最新報7.8436。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.34333厘，升22.083基點；一周拆息升9.185基點，報2.4203厘，兩周則升13.619基點，報2.81595厘。長息方面，六個月拆息升1.803基點，報3.47726厘，一年期則升2.988基點，報3.90833厘。
港元匯價今日在7.8440-7.8431之間上落，最新報7.8436。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.34333
|+22.083
|一周
|2.4203
|+9.185
|兩周
|2.81595
|+13.619
|一個月
|2.88571
|+4.232
|兩個月
|3.0422
|+5.643
|三個月
|3.11566
|+5.548
|六個月
|3.47726
|+1.803
|一年
|3.90833
|+2.988
資料來源：香港銀行公會