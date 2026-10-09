23/09/2026 10:00

《與聯共策－鄒建雄》香港離岸人民幣優勢鞏固，點心債市場再受關注

《與聯共策》在市場波動持續、投資環境充滿不確定性的背景下，投資者越來越重視資產配置中的穩定收益來源。近年來，離岸人民幣債券市場（俗稱「點心債」）逐步發展成熟，不僅為投資者提供具吸引力的收益機會，更成為人民幣國際化進程中的重要一環。



隨著人民幣在國際支付及資產配置中的角色不斷提升，圍繞人民幣建立的離岸市場亦正進入新的發展階段。對香港而言，作為全球最大的離岸人民幣業務中心，相關趨勢更具有特別意義。



近年中國在岸債券收益率持續處於較低水平，有些投資者因此認為相關市場吸引力下降。然而，我們並未因此忽略中國市場的投資價值，積極透過點心債尋找額外收益機會。



我們的亞太區固定收益聯席主管廖嘉恒表示：「早在兩年前，我們就已投資點心債，因為這類債券提供的收益率比境內債券高出150甚至200個基點。」



中國境內債券發行人主要由金融機構推動，以政策性銀行、商業銀行、保險公司等機構為主。相比之下，離岸市場的發債人更多元化，包括消費品牌、科技企業，這為境內投資者提供了更多元化的選擇，分散信用風險。



作為債券和信貸投資者，不少來自亞洲以外地區的新興企業亦開始接觸我們，研究人民幣融資方案。中國是幾乎所有主要經濟體的貿易夥伴，越來越多貿易結算直接以人民幣進行。因此，無論是企業融資需求、資金管理，還是資產配置需要，都正在推動人民幣資產生態圈持續擴大。



廖嘉恒透露，許多供應商現在要求直接以人民幣結算；而這些供應商是幫他們的國家建設輸水管道或橋樑等基礎設施。因此，這些供應商意識到，如果能以人民幣借貸，不僅能配對現金流，還能享受更低的利率。



當企業借入人民幣、進行人民幣結算後，自然也會產生人民幣資產配置需求、投入債券市場。這種需求正在形成一個更完整的生態圈。



在整個人民幣國際化進程中，香港扮演不可替代的角色。香港擁有中國內地以外最大的人民幣資金池。因此對人民幣發債人及投資者來說，香港始終具備獨特優勢。



他表示：「我認為隨著人民幣國際化進程的推進，香港將推出更多措施促進人民幣貸款的發放，特別是透過金融機構進行的此類業務。這個生態系統將會演變；並帶動更多資金回流至人民幣相關產品及投資工具。」



隨著更多國際投資者將人民幣資產納入配置、點心債市場的發展，以及香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的地位進一步鞏固，將帶來新一輪值得關注的長期投資機遇。《聯博中國香港首席執行官 鄒建雄》



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