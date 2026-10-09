23/09/2026 15:05

【ＡＩ】馬斯克料中國兩至三年內補齊算力缺口，預測20年後全球人形機器人達千億台

《經濟通通訊社23日專訊》特斯拉(US.TSLA)CEO馬斯克今日接受央視財經專訪時表示，中國的AI大模型整體而言非常出色，單位算力產出的性能幾乎是全球頂尖水平。他認為，中國解決算力問題的速度會快過大多數人的預期。估計未來兩至三年內，就能依靠光刻技術與芯片製造補齊算力缺口。



談及機器人，他展望未來美好圖景：每個人都能擁有專屬機器人，它們可以照料年邁的父母，看護孩童，還能擔任孩子的一對一私教，承擔各類工作。未來世界，一個人可以操控成百上千台，甚至上萬台實體機器人和數字智能體。



他預測，未來十年內，全球將至少有10億台人形機器人；未來15年或達到100億台；20年後可能達到1000億台。(wn)