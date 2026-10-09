23/09/2026 09:40

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市升9點子，報6.7010

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7468，較上個交易日跌9點子，止十連升。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開9點子，報6.7010，上個交易日即期匯率收盤報6.7019。



中美元首峰會即將舉行，市場或保持謹慎樂觀態度觀望。一外資行交易員表示，短期美元偏上行，但人民幣壓力也不會太大，等著看中美會談的成果。



ING銀行最新觀點指出，目前在能源價格下跌期間，美聯儲局官員的言論有可能打破油價與美元之間的傳統關聯；美元面臨的短期風險仍偏向上行，美元指數甚至可能在本月底前就觸及101關口。(jq)