23/09/2026 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌46點子，兩連跌報6.7065，創近一周低

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7065，較上個交易日4時30分收盤價跌46點子，兩連跌，創9月17日以來近一周新低，全日在6.6990至6.7086之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌88點子，報6.7073。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7468，較上個交易日跌9點子，止十連升，較市場預測偏弱水平仍近500點。



市場人士表示，美聯儲加息預期繼續支撐美元高位震盪，人民幣暫時承壓，但中期升值趨勢仍在，短期聚焦中美元首峰會。一外資行交易員稱，「短期可能有些利差壓力，但中期還是看漲的，當然也先看中美談得如何。」(jq)