23/09/2026 09:06

【大國博弈】特朗普與高市早苗會談，同意涉華問題緊密協調

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普和日本首相高市早苗周二（22日）在紐約出席聯合國大會期間，場邊舉行了約半小時會談，討論加強美日同盟關係，以及與中國有關的經濟及安保議題。



日本內閣官房副長官尾崎正直表示，特朗普和高市同意就涉華問題密切協調，日方同時關注特朗普即將與中國國家主席習近平舉行的會晤，如何影響日本、美國及中國的關係。



*高市籲刪除聯合國憲章中「敵國」提法*



而高市在聯合國大會發表演說時，預料將指出日本過去70年為聯合國作出重大貢獻，呼籲聯合國刪除憲章中的「敵國」提法。



聯合國大會曾在2005年一致通過刪除決議，但《聯合國憲章》目前還留有將二戰時期「軸心國」稱為「敵國」的條款。(rc)