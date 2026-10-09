23/09/2026 10:04

【ＡＩ】貝森特據報或出任特朗普政府「AI沙皇」一職

《經濟通通訊社23日專訊》知情人士透露，隨著各界日益擔憂人工智能（AI）技術帶來的風險，美國財長貝森特可能出任特朗普政府新的「AI沙皇」（即AI事務負責人）職位。



美國總統特朗普近期一再淡化有關AI的擔憂，並主張無必要實施額外監管。他上周六（19日）表示，計劃任命一名新的AI顧問（即「AI沙皇」），並組建一支「AI部隊」，但未有透露細節。



*貝森特持有至少2.28億美元資產*



此外，根據貝森特擔任公職首年的財務文件，2025年他從價值至少2.28億美元的資產中至少賺了510萬美元。



貝森特周二（22日）披露9個餘額至少六位數的銀行帳戶，其中3個帳戶有超過5000萬美元。文件也顯示，他持有藥物研發公司Cambrian Biopharma Inc的小量股份。



貝森特還申報價值至少500萬美元的巴哈馬住宅地產。他收藏的藝術品和古董價值亦不低於500萬美元。他亦持有位於北卡羅來納州的一塊未開發土地，估值為25萬至50萬美元。(rc)