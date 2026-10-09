23/09/2026 15:22

【特朗普當政】特朗普7月證券交易逾千筆，最大兩宗為買賣微軟及亞馬遜股票

《經濟通通訊社23日專訊》美國總統特朗普披露的一份最新財務申報文件顯示，他名下的投資組合在今年7月共進行1156筆證券買賣交易，總價值達7900萬至2.7億美元之間，涉及科技股、債券、ETF等資產類別。



文件顯示，買入交易金額至少約4360萬美元，賣出交易金額至少約3560萬美元。由於申報文件僅揭露交易日期和金額區間，無法確定每筆交易的準確金額。



規模最大的兩筆交易發生在7月20日，分別賣出價值500萬至2500萬美元的微軟和亞馬遜股票。同一天，還賣出價值100萬美元至500萬美元的甲骨文及Costco股票，以及50萬至100萬美元之間的英偉達股票。



特朗普名下投資組合頻繁買賣股票，引發外界關注總統個人投資與公職之間的關係。白宮表示，特朗普的股票和債券投資組合由獨立第三方金融機構管理，特朗普本人及其家人無法決定買賣時間或投資方向。(rc)