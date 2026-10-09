23/09/2026 16:26

【ＡＩ】軟銀啟動逾110億美元高孳息債發行，為AI領域集資

《經濟通通訊社23日專訊》軟銀集團啟動有史以來規模最大的企業高孳息債發行交易之一，為人工智能(AI)領域的大規模投資提供支持。



軟銀已開始向投資者推介這筆債券交易，目前美元債部分正進行定價磋商。知情人士透露，該集團計劃通過此次發行，籌集超過110億美元等值資金，包括100億美元債和10億歐元債。



此次發行是軟銀今年頻繁活躍於債務市場的最新舉措，旨在為其對ChatGPT開發商OpenAI接近650億美元的投資承諾提供資金支持，並為該領域更多併購交易籌措資金。



軟銀並非唯一湧向債務市場融資的企業。根據高盛集團信貸策略師近期的一份報告，2026年全球與人工智能相關的債務發行規模已超過5750億美元。(rc)