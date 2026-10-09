24/09/2026 17:24

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股三大指數下跌，道指跌352.1點

▷ 習特會將於白宮舉行，聚焦AI與安全議題

▷ 美國公布新屋銷售數據，預測升至61.6萬

《經濟通通訊社24日專訊》美股三大指數昨日全線下跌，市場關注美債息及油價上升，加上投資者憂慮聯儲局或進一步收緊貨幣政策，科技股受壓。道指收市跌352.1點或0.68%，報51511.59點；標指跌58.59點或0.75%，報7706.05點；納指跌308.24點或1.13%，報26936.04點。港股方面，恒生指數收市報24761，跌72點或0.3%，成交1596億元。各國重要經濟活動方面，本港時間（下同）今晚8:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在經濟俱樂部參加爐邊談話。8:50pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克在一場會議上致開幕辭。9:30pm，英倫銀行副總裁布里登在倫敦宏觀政策論壇與英國國家經濟社會研究院(NIESR)院長David Aikman進行爐邊談話。10:10pm，費城聯邦儲備銀行總裁保爾森在金融科技大會致開幕辭，並參與討論。10:45pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾在一場會議上參加爐邊談話。國家主席習近平與美國總統特朗普的會談，將於11:30pm在白宮登場，預料人工智能(AI)發展及安全問題，將是雙方主要議題之一。數據方面，今晚8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由173萬升至174萬；首次申請失業救濟金人數料由19.6萬升至20萬。10:00pm，美國公布8月新屋銷售，料由60.7萬升至61.6萬，月率料由下滑10.5%改善至升1.3%。11:00pm，美國公布9月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由10降至9。在美國，今日公布業績的公司有：優信(US.UXIN)等。(wa)