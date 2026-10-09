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24/09/2026 18:05
美匯指數報101.218，關注美國最新初請失業金人數變動
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.218
|101.096
|0.122
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.76/80
|158.45/49
|158.30/34
|歐元/美元
|1.1371/75
|1.1380/84
|1.1384/88
|英鎊/美元
|1.3227/31
|1.3236/40
|1.3239/43
|美元/瑞郎
|0.8271/75
|0.8276/80
|0.8249/53
|美元/加元
|1.4103/07
|1.4104/08
|1.4103/07
|澳元/美元
|0.7029/33
|0.7029/33
|0.7039/43
|紐元/美元
|0.5669/73
|0.5671/75
|0.5672/76
|美元/人民幣
|6.7129/33
|6.7132/36
|6.7111/15
|美元/港元
|7.8426/30
|7.8425/29
|7.8434/38
*上述報價只供參考用