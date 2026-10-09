24/09/2026 08:14

【外圍經濟】美財政部回購最多60億美元長債，國債孳息率顯著上升

《經濟通通訊社24日專訊》美國財政部宣布，將於周四回購最多60億美元20至30年期國債，為財長貝森特擴大長債回購計劃後，第二次以60億美元為上限進行相關操作。



財政部希望透過回購較長年期、流動性較低的債券，改善市場流動性及紓緩借貸成本上升壓力。



消息公布後，長債價格進一步受壓，孳息率顯著上升，10年期債息一度升至5.058%，創2007年7月以來新高。5年期債息近20年來首次升穿5%，創近20年新高。



2年期美債孳息率升約8個點子至4.464%，30年期亦升逾4個點子至5.347%，逼近本月早前約5.4%的2007年以來高位。(yc)