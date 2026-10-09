24/09/2026 08:30

【習特會】習近平訪美首項重要突破，中美關稅及貿易休戰延長兩個月

《經濟通通訊社24日專訊》國家主席習近平抵達美國展開國事訪問之際，美國財長貝森特與中國國務院副總理何立峰周三再次會面後宣布，中美同意將雙方貿易休戰延長至明年1月10日。



去年10月30日，習近平與美國總統特朗普在韓國釜山舉行峰會，會後公布達成為期一年的貿易休戰協議。該協議暫停了部分關稅、稀土限制，以及對停靠美國港口的中國製造和擁有船舶徵收的高額費用。



貝森特稱「中方在某些方面還沒有盡善盡美」，被問及雙方能否在新日期前達成更廣泛協議時說：「我不知道能否達成更大的協議，也不知道我們是否只是延續目前的協議。」



被問及今次習特會會取得甚麼成果時，貝森特表示「可能會看到有關金融服務及農產品採購的公告」。(yc)