24/09/2026 14:25

【習特會】AI料成習特會重點議題，分析：中美都不想放慢發展，或制訂防護欄

《經濟通通訊社24日專訊》國家主席習近平與美國總統特朗普的會談，將於美東時間周四上午11時30分（香港時間周四深夜11時30分）在白宮登場，預料人工智能(AI)發展及安全問題，將是雙方主要議題之一。



不過歐洲政策分析中心科技政策計劃的高級研究員Elly Rostoum認為，雙方都不想放棄AI發展，也不想放慢發展步伐，但雙方均明白這問題極其嚴肅，雙方及相關企業必須就此對話。



另有分析認為，中美有推動AI發展的共同願望，習特會可能會制訂出明確的防護欄，而非限制AI發展速度。



就如美國財長貝森特周日（20日）在紐約與中國國務院副總理何立峰會面時，便提出設立針對AI突發事件的緊急通報機制，雙方亦討論了成立「中美AI對話機制」，就AI好處及風險進行交流對話。中方尚未有回應。(yc)