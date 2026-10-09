24/09/2026 16:33

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年8月香港出口貨值升53%、進口升60%

▷ 出口主要增長地含馬來西亞、越南、美國等

▷ 進口主要來源為韓國、英國、印度等

《經濟通通訊社24日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年8月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升53%和60%，均勝預期。繼2026年7月份錄得50.7%的按年升幅後，2026年8月份商品整體出口貨值為6,679億元，較2025年同月上升53.0%。同時，繼2026年7月份錄得41.0%的按年升幅後，2026年8月份商品進口貨值為7,391億元，較2025年同月上升60.0%。2026年8月份錄得有形貿易逆差712億元，相等於商品進口貨值的9.6%。2026年首8個月的商品整體出口貨值較2025年同期上升42.5%。同時，商品進口貨值上升43.2%。2026年首8個月錄得有形貿易逆差3,712億元，相等於商品進口貨值的7.2%。經季節性調整的數字顯示，截至2026年8月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值上升9.1%。同時，商品進口貨值上升5.1%。2026年8月份與2025年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升59.2%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升101.7%）、越南（升83.3%）、新加坡（升80.8%）、台灣（升71.7%）、泰國（升61.7%）和中國內地（內地）（升61.2%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是墨西哥（升68.8%）和美國（升64.2%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升265.8%）、英國（升111.6%）、印度（升107.7%）、馬來西亞（升78.7%）、越南（升67.2%）和內地（升54.1%）。2026年首8個月與2025年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升82.4%）、台灣（升73.2%）、美國（升63.4%）、泰國（升56.6%）、越南（升55.1%）和內地（升46.7%）。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升140.7%）、印度（升105.9%）、英國（升91.0%）、越南（升71.4%）、馬來西亞（升49.6%）和內地（升44.7%）。2026年8月份與2025年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,357億元，升62.6%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增602億元，升131.0%）。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,390億元，升64.5%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增614億元，升154.5%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增292億元，升50.4%）。2026年首8個月與2025年同期比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增8,182億元，升50.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增2,371億元，升51.5%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增1,910億元，升49.2%）。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增8,003億元，升49.3%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增2,483億元，升60.6%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增1,706億元，升44.1%）。 評論政府發言人表示，受人工智能相關電子產品強勁需求所帶動，8月商品出口繼續飆升，以貨值計按年增長53.0%，並連續第19個月錄得雙位數增長。輸往幾乎所有主要市場的出口均大幅上升。展望未來，全球對人工智能相關電子產品的需求持續，短期內料會繼續支持香港的商品貿易表現。然而，鑑於中東地緣政治局勢緊張，以及主要先進經濟體持續的保護主義貿易措施，外圍環境仍然充滿不確定性，須密切關注。(ul)