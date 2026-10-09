24/09/2026 12:01

許正宇：黃金中央清算系統明年首季啟用，年內公布人民幣計價黃金期貨

《經濟通通訊社24日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇表示，政府計劃於明年首季正式啟用香港黃金中央清算及結算系統。他指自7月試運行以來，採用有關系統及配套倉儲設施的黃金量已相當可觀，為下一步工作奠定基礎。現階段處於基礎設施建設期，以便日後市場有需求時能隨時使用。



許正宇指出，香港在黃金領域具一定基礎，但未完全達到國際化水平，強調全球大變局為香港帶來機遇。當局一直觀察其他地區同類規劃，提到港金結算公司由政府主導成立，有別於新加坡偏向市場主導，但香港絕非閉門造車，亦不能「唱獨腳戲」，必須「跳集體舞」，政府與市場均有角色。



*年內公布人幣計價黃金期貨合約*



他續指，目前黃金期貨主要集中在美國，預計今年內將公布新增人民幣計價黃金期貨合約。他提到，亞洲慣用黃金標準較小，屬1公斤，有別於歐美慣用的400盎司大金條（相當於逾12公斤）。目前冶煉主要在瑞士進行，但隨著香港市場規模逐漸擴大，加上北部都會區有土地資源，關注能否吸引更多冶煉商優化現有業務。



許正宇表示，推進市場改革包括提升市場質素與流動性，GEM上市規則檢討會否於今年內諮詢，將納入整體考量，以審視下一步布局。他強調過去數年進行多項資本市場改革，成熟一項推出一項。至於股市取消午休建議是否較難執行，他指延長交易時間是大趨勢，但不僅涉及交易所變化，亦牽涉券商系統更新，要平衡市場各方意見。(ul)