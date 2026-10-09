24/09/2026 08:30

【開市Ｇｏ】中美延貿易休戰兩個月，伊朗總統強硬表態，大摩首選阿里美股

【要聞盤點】 1、美股三大指數周三(23日)全線下跌，市場關注美債息及油價上升，加上投資者憂慮聯儲局或進一步收緊貨幣政策，科技股受壓，納指跌逾1%。道指收市跌352.1點，或0.68%，報51511.59點；標指跌58.59點，或0.75%，報7706.05點；納指跌308.24點，或1.13%，報26936.04點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報66087點，高開30點。



2、中國國家主席習近平抵達美國並受到美國總統特朗普高規格禮遇，他表示相信對美國的訪問將取得豐碩成果。美國財長貝森特稱，美中同意延長貿易休戰兩個月至明年1月10日，但兩國在AI領域溝通渠道的範圍尚待確定。



3、伊朗總統佩澤希齊揚在聯合國大會發言，表示德黑蘭不排斥談判但拒絕被威脅，只要制裁和封鎖仍然存在，伊朗就不會允許霍爾木茲海峽自由通航。布蘭特期油升超過3%。



4、聯儲局理事巴爾表示，美國通脹仍高於聯儲局2%的目標，且未明顯朝目標水平回落，基本情境下需要進一步調整貨幣政策，以確保通脹及時回落至目標。



5、美國財政部宣布，將於周四回購最多60億美元20至30年期國債，為貝森特擴大長債回購計劃後，第二次以60億美元為上限進行相關操作。消息公布後，30年期美債孳息一度升至5.38%，逼近本月早前約5.4%的水平，5年期美債孳息率升穿5%，創近20年新高；10年期美債孳息率一度升至5.058%，再創金融海嘯前新高。



6、抵押貸款銀行家協會公布，截至9月18日一周，30年期固定按揭平均合約利率按周升15個基點至7.12%，創2024年5月以來最高水平。



7、中國人民銀行9月24日將開展8000億元人民幣一年期中期借貸便利操作；下周將加碼開展隔夜逆回購操作，每日操作量不超過1萬億元人民幣。



8、美國柴油出口限制消息反覆。此前報道指特朗普政府正準備一項為期90日的柴油出口禁令，惟白宮其後否認正考慮全面、臨時的柴油出口禁令。



9、證監會表示，人民幣櫃台納入港股通目標明年7月1日前落地；房地產投資信託基金互聯互通目標明年上半年落實。



10、據報港交所將就可能延長股票交易時間徵詢市場參與者意見，以推動香港市場的交易時段與全球主要市場進一步接軌。





【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 摩根士丹利預計阿里能達成2400億美元雲端收入產能，加上通義千問快速變現支持需求以及平頭哥滲透率上升，維持阿里美股增持評級及目標價180美元，並視為首選股。



息口敏感股：新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)、紫金礦業(02899)、龍湖集團(00960)

- 聯儲局理事巴爾強調需進一步加息以遏制通脹



三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 伊朗強硬表態增添供應憂慮，布蘭特期油價格回升



小米(01810)

- 小米18 Pro系列定價5999元人民幣起，18 Pro Max手機定價6999元人民幣起

- 高管稱小米18 Fold首銷零售量同比上代大摺疊增三倍



騰訊(00700)

- 昨斥1億元回購近23萬股，每股最高價453.6元



埃斯頓(02715)

- 潛在向三基金回購附屬埃斯頓江蘇智能近45%股權



優必選(09880)

- 向中證監提交實施H股全流通備案申請，涉1758萬內資股轉換H股



力勤資源(02245)

- 發新A股深圳上市最終籌近37元億人民幣



山東墨龍(00568)

- 折讓16%配股淨籌約1.15億元償還借貸



陸控(06623)

- 履行所有復牌指引，申請今早復牌





【油金報價】



紐約期油下跌0.18%，報91.99美元/桶



布蘭特期油下跌0.55%，報102.85美元/桶



黃金現貨上漲0.03%，報4288.85美元/盎司



黃金期貨上漲0.16%，報4288.85美元/盎司