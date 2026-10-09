24/09/2026 09:08

許正宇：料日後政府收取及使用人民幣規模增加，支付部分政府開支更匹配

《經濟通通訊社24日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇出席電台節目時表示，以人民幣支付部分政府開支，是希望人民幣場景做到匹配，加上預期日後收取及使用人民幣的規模增加，人民幣櫃台將納入南向通，將容許內地投資者以人民幣買股票及繳付印花稅。他指出，減低潛在匯率風險屬於政策配套一部分。



他又指，一直與內地監管機構緊密溝通，人民幣櫃台納入南向通需要系統更新、技術安排，希望盡快推出，對兩地市場及投資者都有利。



被問到使用人民幣支付會否帶來匯兌損失、影響聯匯制度等，許正宇回應指，兩者扯不上關係，強調今次並非「質的變化」，香港屬國家境外最大離岸人民幣中心，有關機制一直存在，又指政府一直有多幣種發債，包括人民幣，強調匯率管理屬恆常財政管理一部分，對有關工作並不擔心。



許正宇提到，7天離岸人民幣流動資金投標機制、發行離岸人民幣短期債務工具均屬配套措施，加大境外人民幣流轉及流通性。他指，實體經濟由西方轉向東方，頂層金融活動、配置亦要相應配合，加大人民幣流轉，當更多機構願意使用人民幣時，投資者能夠以更方便及更合理安排，取得人民幣進行投融資。(hp)