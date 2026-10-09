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24/09/2026 15:07
澳元兌美元報0.7034，澳洲8月失業率升至4.6%略高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|101.096
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.39/43
|158.17/21
|158.30/34
|歐元/美元
|1.1384/88
|1.1386/90
|1.1384/88
|英鎊/美元
|1.3242/46
|1.3247/51
|1.3239/43
|美元/瑞郎
|0.8240/44
|0.8235/39
|0.8249/53
|美元/加元
|1.4101/05
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|1.4103/07
|澳元/美元
|0.7032/36
|0.7036/40
|0.7039/43
|紐元/美元
|0.5673/77
|0.5680/84
|0.5672/76
|美元/人民幣
|6.7118/22
|6.7131/35
|6.7111/15
|美元/港元
|7.8433/37
|7.8426/30
|7.8434/38
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