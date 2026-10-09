24/09/2026 19:37

《再戰明天》英倫銀行總裁發表演說，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社24日專訊》英倫銀行總裁發表演說，及美國公布密大消費者信心指數，料為周五（25日）市場焦點。



周五內地、台灣、南韓假期休市。各國重要經濟活動方面，新西蘭央行首席經濟學家康韋發表演講。英倫銀行總裁貝利在牛津大學與紐約聯儲合辦的貨幣經濟學會的小組討論中發表演說。周五本港時間5:15pm，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參加一場政策小組討論。晚上8:15pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加一場小組討論。



數據方面，周五（25日）4:00pm（本港時間．下同），歐元區公布8月貨幣供應M3，年率升幅料由3.4%擴大至3.5%。8:30pm，美國公布8月耐用品訂單，料由1.1%逆轉至下滑0.3%。10:00pm，美國公布9月密歇根大學消費者信心指數，料由51.7降至47.5。



在本港，明日公布業績的公司有:世紀娛樂國際(00959)、齊合環保(00976)、澳洲成峰高教(01752)、啟明東方控股(03626)等。(wa)