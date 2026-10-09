24/09/2026 11:39
《港元利率》港元拆息再度抽升，一個月拆息報2.96厘，三個月拆息報3.2厘
《經濟通通訊社24日專訊》港元拆息再度抽升，而與樓按相關的一個月拆息報2.95691厘，升7.12基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.20429厘，升8.863基點。
隔夜息報2.71667厘，升37.334基點；一周拆息升70.315基點，報3.12345厘，兩周則升19.691基點，報3.01286厘。長息方面，六個月拆息升2.274基點，報3.5厘，一年期則升3.53基點，報3.94363厘。
港元匯價今日在7.8435-7.8420之間上落，最新報7.8425。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.71667厘，升37.334基點；一周拆息升70.315基點，報3.12345厘，兩周則升19.691基點，報3.01286厘。長息方面，六個月拆息升2.274基點，報3.5厘，一年期則升3.53基點，報3.94363厘。
港元匯價今日在7.8435-7.8420之間上落，最新報7.8425。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.71667
|+37.334
|一周
|3.12345
|+70.315
|兩周
|3.01286
|+19.691
|一個月
|2.95691
|+7.12
|兩個月
|3.07089
|+2.869
|三個月
|3.20429
|+8.863
|六個月
|3.5
|+2.274
|一年
|3.94363
|+3.53
資料來源：香港銀行公會