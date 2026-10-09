24/09/2026 09:25
【聚焦人幣】人民幣中間價貶21點子，兩連跌報6.7489，創近一周低
《經濟通通訊社24日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7489，較上個交易日跌21點子，兩連跌，創9月18日以來近一周新低，上個交易日報6.7468。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7489
|+21.00
|1歐元/人民幣
|7.6631
|-304.00
|100日圓/人民幣
|4.2590
|-164.00
|1港元/人民幣
|0.8605
|+3.90
|1英鎊/人民幣
|8.9153
|-527.00
|1澳元/人民幣
|4.7387
|-408.00
|1紐元/人民幣
|3.8219
|-234.00
|1新加坡/人民幣
|5.2598
|-125.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1662
|-268.00
|1加元/人民幣
|4.7735
|-21.00
|1人民幣/林吉特
|0.6066
|+14.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.6264
|+605.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4289
|+232.00
|1人民幣/韓元
|203.1000
|+154.00