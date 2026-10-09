24/09/2026 11:30

【ＡＩ】智元與長隆落地全球首個具身智能主題樂園，逾300台機器人常態化運行

《經濟通通訊社24日專訊》據內媒報道，智元與長隆集團合作建設的全球首個大型具身智能主題樂園今日在珠海橫琴長隆飛船樂園開園，超過300台智元機器人將在園區常態化運行。



據介紹，園區設置100多個機器人交互體驗點，覆蓋文娛商演、科普研學、導覽導購、零售服務、智能伴遊、酒店服務和體育競技等場景。部分機器人將承擔路線規劃、自主帶路、巡迴講解、商品諮詢及遊客互動等任務。智元曾在世界人形機器人運動會取得金牌榜及獎牌榜第一的機器人，亦將在園內展示比賽項目，並與遊客進行互動。



同日，智元與長隆集團共建的「具身智能文旅聯合研究院」揭牌，雙方將圍繞人形機器人場景適配、算法迭代、內容創作及商用驗證等方向開展聯合研究；此外，包括全球首個文旅場景大規模5G-A具身智能創新應用在內的多個行業首創成果也將集中亮相。(wn)