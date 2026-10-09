24/09/2026 13:58

【ＡＩ】京東七鮮大廚專業版首發價19888元，含AI膳食規劃及智能烹飪機器人

《經濟通通訊社24日專訊》據界面新聞報道，京東(09618)日前發布的全新業務七鮮大廚公布了旗下「七鮮大廚專業版」服務的價格，整套服務首發價為19888元（人民幣．下同），包含價值16000元的智能烹飪機器人、價值10800元的Health Brain家庭健康膳食管理系統，以及價值15000元的家庭膳食權益，整體參考價值超過4萬元。



據早前內媒報道，七鮮大廚於9月16日正式發布，定位「家庭健康膳食執行官」。用戶在小程序上傳體檢報告和飲食偏好後，Health Brain膳食AI模型會生成階段性膳食方案和每日菜單，京東再按計劃以冷鏈配送淨菜到家，再由智能炒菜機器人完成烹制。



服務首批預售覆蓋北京、上海、廣州、深圳等城市，用戶在七鮮大廚小程序購買後按照預訂順序陸續交付。據悉，七鮮大廚發布首日已有千人購買。(wn)