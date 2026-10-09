24/09/2026 10:17

【ＡＩ】騰訊QClaw宣布12月24日停運，即日起停止新用戶註冊

《經濟通通訊社24日專訊》騰訊QClaw團隊發布公告稱，因業務發展調整，QClaw將於2026年12月24日00:00正式停止運營。公告之日起，停止新用戶註冊，停止訂閱服務購買與續費(已開通自動續費的用戶將自動停止續費扣款，無需手動操作取消)。



停止運營前，已註冊用戶、已購買訂閱服務的用戶均仍可正常使用服務；用戶帳號內的已有積分有效期不因本次停運調整，可在原有效期內繼續使用，請留意積分到期時間。



據了解，QClaw由騰訊電腦管家團隊基於OpenClaw打造，今年3月開啟內測；可微信遠程整理文件、執行複雜任務、無需編程基礎，適配辦公/創作/開發等多場景。今年7月，有報道稱騰訊發布內部組織調整通知，騰訊QClaw產品中心相關業務和部分團隊，將調整至雲產品六部，而雲產品六部則是騰訊另一款AI辦公智能體WorkBuddy產品所屬部門。(jq)