24/09/2026 13:58

【ＡＩ】中國常駐聯合國代表傅聰：堅持AI發展與安全並重，不應政治化

《經濟通通訊社24日專訊》據CCTV國際時訊，當地時間9月23日，聯合國安理會舉行「人工智能與國際安全」公開會。中國常駐聯合國代表傅聰表示，國際社會應加強團結合作，堅持人工智能發展與安全並重，推動人工智能朝著向上向善、造福人類的方向發展。



傅聰強調，在科技領域拼湊排他性「小圈子」，強迫各國選邊站隊的做法，實質是將科技問題政治化、工具化。服務於個別大國壟斷技術優勢，謀求數字霸權的企圖，不僅拖累全球科技進步，損害各國、特別是中小國家的發展權益，也將加劇技術標準割裂，系統互不兼容的風險，給全球安全埋下重大隱患。人工智能是全人類的共同財富，不應淪為「富國和富人的遊戲」。



傅聰還指出，對人工智能在軍事領域的研發應用，各國應採取謹慎負責的態度，避免戰略誤判和軍備競賽，反對利用相關武器實施無差別攻擊或蓄意襲擊平民及民用設施，確保人類始終掌握最終決策權。(jq)