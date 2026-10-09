24/09/2026 09:41

【聚焦人幣】人民幣中間價創近一周低，即期開市貶85點子報6.7150

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7489，較上個交易日跌21點子，兩連跌，創9月18日以來近一周新低。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開85點子，報6.7150，上個交易日即期匯率收盤報6.7065。



市場人士表示，美聯儲局加息預期繼續提振美元多頭人氣，另外小長假臨近，購匯需求略增，人民幣承壓調整，但中期升值趨勢仍在，市場焦點轉向中美元首峰會。



美國財長貝森特稍早表示，美國與中國當天就延長「釜山協議」達成一致，雙方貿易休戰將延長至1月10日。一外資行交易員指出，短期人民幣可能有些利差壓力，但中期仍看漲，當然也先看中美談得如何。(jq)