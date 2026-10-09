24/09/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌66點子，三連跌報6.7131，創逾一周低

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7131，較上個交易日4時30分收盤價跌66點子，三連跌，創9月15日以來逾一周新低，全日在6.7108至6.7195之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌34點子，報6.7148。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7489，較上個交易日跌21點子，兩連跌，創9月18日以來近一周新低。



市場人士表示，市場對美聯儲下月繼續加息預期持續升溫，美元表現強勢，短期人民幣料仍承壓，但調整空間有限，關注中美經貿談判成果及元首峰會。一外資行交易員稱，中美談判可能不會有超預期的結果，短期估計就是美元偏強的壓力。(jq)