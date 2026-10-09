24/09/2026 15:27

《中國要聞》交通運輸部：料中秋假期日均逾2億人次流動，國慶假首日達3.4億人次或創新高

《經濟通通訊社24日專訊》國新辦今日就中秋國慶假期交通運輸服務保障有關情況舉行記者會，會上交通運輸部副部長李揚介紹，今年中秋國慶假期間隔僅3個工作日，一些公眾會調整為13天超長假期，帶來出行量和出行方式的新變化。



經綜合研判，中秋假期，客流較日常小幅增長，預計全社會跨區域人員流動量將達6.5億人次，日均約2.17億人次，主要以返鄉探親、走親訪友為主，近郊遊、鄉村遊等城市周邊出行較多。



國慶假期，預計客流整體呈現「高位運行、小幅增長」的特徵。經研判，假期7天客流預計達21.3億人次，日均3億人次。其中，首日客流預計達3.4億人次，同比增長1.2%，或創歷史同期新高。



*國慶假期間繼續實行小客車免費通行收費公路*



分方式來看，國慶假期期間，公路出行仍佔主導，預計佔比保持在90%以上，首日高速公路車流將迎來高峰，達到7100萬輛。鐵路、民航客流小幅增長，日均客運量預計分別增長約1.4%、0.6%。



李揚宣布，從10月1日0時開始，到10月7日的24時，繼續實施重大節假日7座及以下小客車通行收費公路免收通行費政策。(sl)