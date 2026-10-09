24/09/2026 17:33

《央行動態》人行：今年以來宏觀政策更加積極有為，貨幣政策保持適度寬鬆

《經濟通通訊社24日專訊》中國人民銀行網站今日發文稱，人行貨幣政策委員會2026年第三季度（總第114次）例會於9月19日(上周六)召開。會議認為，今年以來宏觀政策更加積極有為，貨幣政策保持適度寬鬆，強化逆周期和跨周期調節，綜合運用多種貨幣政策工具，為經濟持續向好向優創造適宜的貨幣金融環境。貸款市場報價利率改革效能持續釋放，存款利率市場化調整機制作用有效發揮，貨幣政策傳導效率增強，社會融資成本處於歷史較低水平。外匯市場供求基本平衡，人民幣匯率雙向浮動，在合理均衡水平上保持基本穩定。金融市場總體運行平穩。



會議並強調，要扎實推進中國式現代化，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局。統籌好總供給和總需求的關係，加力擴大內需、優化供給，加快推動新舊動能轉換，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，推動經濟持續向新向優向好發展。(sl)