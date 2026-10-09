24/09/2026 17:31

《央行動態》人行：綜合運用並適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕

《經濟通通訊社24日專訊》中國人民銀行網站今日發文稱，人行貨幣政策委員會2026年第三季度（總第114次）例會於9月19日(上周六)召開。會議會議研究了下階段貨幣政策主要思路，建議發揮增量政策和存量政策集成效應，增強政策前瞻性靈活性針對性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機。綜合運用並適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。推動貨幣政策操作框架改革完善。



*增強外匯市場韌性，穩定預期，防範「羊群效應」*



規範信貸市場經營行為，降低融資中間費用，促進社會綜合融資成本低位運行。從宏觀審慎的角度觀察、評估債市運行情況，關注長期收益率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，同時防範市場「羊群效應」和非理性預期的自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。(sl)