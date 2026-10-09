24/09/2026 17:52

【聚焦人幣】人行：完善人民幣跨境使用基礎性制度安排，支持人民幣離岸市場發展

《經濟通通訊社24日專訊》中國人民銀行發布2026年人民幣國際化報告顯示，2026年1-6月，銀行代客人民幣跨境收付金額合計為42.4萬億元(人民幣．下同)，同比增長21.4%。人民幣已成為中國對外收支第一大結算貨幣，是全球第二大貿易融資貨幣、第三大支付貨幣(按全口徑計算)、第五大外匯交易貨幣；人民幣在國際貨幣基金組織(IMF)特別提款權(SDR)貨幣籃子中的權重位列全球第三。



截至2026年6月末，境外主體持有的境內股票餘額4.7萬億元，佔A股總市值的比例約為3.9%。2026年1-6月，QDII/RQDII業務人民幣跨境收付金額合計為801.3億元。



報告提出，下一步，中國人民銀行將順應市場需求，進一步完善人民幣跨境使用基礎性制度安排，更好滿足各類主體人民幣交易結算、投融資、風險管理等需求。深化金融市場開放，支持上海國際金融中心建設。支持人民幣離岸市場發展，鞏固提升香港國際金融中心地位。健全金融基礎設施，統籌好金融開放和金融安全。(jq)