24/09/2026 09:48

【習特會】特朗普親迎習近平，64年以來美國總統首接機，分析：非比尋常的禮遇

《經濟通通訊社24日專訊》美國總統特朗普親到安德魯斯空軍基地迎接中國國家主席習近平。對上一次美國總統親自到該基地迎接訪美的外國領導人，已經是64年之前的1962年，時任總統甘迺迪為英國時任首相麥克米倫接機。更有代表性的是1959年冷戰時期，時任美國總統艾森豪威爾迎接蘇聯領導人赫魯曉夫。



特朗普打破60多年外交慣例，以極高外交規格迎接習近平訪美，被形容是「非比尋常的禮遇」。彭博經濟研究的Adam Farrar認為，「艾森豪威爾迎接赫魯曉夫是希望改變冷戰的走向。特朗普為習近平鋪上紅毯，注重的更多是管控緊張關係，而不是解決矛盾。」



華盛頓美利堅大學的中國問題學者Joseph Torigian表示：「這符合特朗普的一貫看法，也就是國際政治在很大程度上取決於私人關係。」



外界認為，從關稅壁壘、供應鏈重組，到AI規則與半導體出口管制，均是習特會核心議題。而習近平抵美之際，美國財長貝森特宣布中美同意貿易休戰延長至明年1月10日，便被認為是雙方的「見面禮」。(rc)