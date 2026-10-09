24/09/2026 10:22

【ＡＩ】澳洲總理：OpenAI智能體侵入政府網站，三個月後OpenAI才告知

《經濟通通訊社24日專訊》澳洲總理阿爾巴尼斯表示，OpenAI的AI智能體侵入澳洲政府網站，但事發近三個月後該公司才通知澳洲政府。



事件導致澳洲健保網站Medicare遭入侵。阿爾巴尼斯表示，他周三（23日）在紐約與OpenAI行政總裁奧特曼交談，對這一事件表達「極度關切」。



這次入侵事件發生於6月18日。OpenAI在8月發現問題，澳洲政府直到9月10日才被告知，當時OpenAI向澳洲民政服務部的公共信箱發送了一封電子郵件。



阿爾巴尼斯在紐約參加聯合國大會期間舉行的記者會上表示：「OpenAI花了太長時間才告知政府發生了什麼，我對此感到失望，這種通知方式不可接受。」



OpenAI在聲明中表示，該公司對不符合預期的模型行為進行廣泛審查，發現其模型涉及「澳洲政府的多個網站和服務」。從8月發現入侵事件到9月10日通知澳洲政府期間，公司一直在核實和調查事實，並確認涉及哪些資訊，當中未發現接觸過患者紀錄，而涉及的資訊包括健康統計數據和內部文件。(rc)