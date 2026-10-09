24/09/2026 10:53

【ＡＩ】AI巨頭聯合國發聲，警惕人工智能潛在風險，籲政府與業界協同管理

《經濟通通訊社24日專訊》人工智能(AI)龍頭企業周三（23日）在聯合國安理會呼籲各國政府，與業界協同管理日漸增強的AI技術。



Anthropic行政總裁阿莫迪表示，如果治理失當，AI可能對全人類構成風險。目前已有預警，AI系統很快將實現自我迭代，甚至脫離人類管控。



OpenAI行政總裁奧特曼則主張國際合作，他認為AI最重要的決策不能只由實驗室作出，必須透過民主流程、對民眾負責的政府共同塑造規則。



聯合國獨立國際科學小組聯合主席，加拿大科學家本吉奧(Yoshua Bengio)則向安理會表示：「危險真實存在，且迫在眉睫。安理會正面臨一項前所未有的威脅，沒有任何理事國願意面對，沒有國家可以單獨遏制，而且AI不受我們捍衛的國界約束。」(rc)