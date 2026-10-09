24/09/2026 11:40

【外圍經濟】美日澳紐債息升，平均息率指標逼近4厘，分析：升勢或遠遠未結束

《經濟通通訊社24日專訊》全球債券拋售加劇，各國政府債券平均孳息率距離4厘僅一步之遙，是2007年以來從未觸及的水平。拋售壓力亦蔓延至亞洲，日澳紐的國債債息齊升。



彭博全球綜合國債孳息率指數周三（23日）上漲8個基點至3.99厘。美債是債券下跌的主要推動力，強勁的經濟數據，加上5年期美債拍賣是2018年有紀錄以來第二差，孳息率曲線的大部分觸及多年來高位。



周四亞洲債市亦受拖累。對政策敏感的3年期澳洲國債孳息率，飆升13個基點至5.07厘，創下2011年5月以來最高水平。新西蘭2年期債息一度上漲17個基點，接近4厘。日本10年期債息在結束三天假期後重新開市也走高。



摩根大通和KKR的策略師認為，隨著能源驅動型通脹、政府大量借貸，以及央行進一步收緊貨幣政策的風險持續發酵，美國孳息率還有進一步攀升的空間。



ING Groep NV美洲區研究主管Padhraic Garvey在報告中表示：「這波走勢可能遠遠未結束。」(rc)