24/09/2026 14:49

【外圍經濟】全球債市拋售潮席捲日本，10年期日債息率衝上1996年以來新高

《經濟通通訊社24日專訊》日本假期結束後股市周四重開，遇上全球債券拋售潮，日本10年期國債孳息率一路飆升至1996年以來的最高水平。



日本經歷三天休市後，10年期國債息率周四上漲10個基點至3.075厘，是1996年以來最高水平。各期限國債孳息率也全面攀升，其中5年期國債孳息率上漲9.5個基點至2.37厘。



此輪走勢緊跟美國國債跌勢加劇的步伐。強勁的美國經濟數據加上國債標售的需求疲軟，推升美債大部分期限的孳息率衝上近20年來的最高點。



在持續通脹與財政隱憂下，投資人要求對持有日本國債給予更高的補償，從而引發這波拋售潮。(rc)