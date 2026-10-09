24/09/2026 16:01

【外圍經濟】大摩高層誤發電郵洩露內部文件，逾百投銀業務項目曝光

《經濟通通訊社24日專訊》知情人士表示，摩根士丹利一名駐港高層不慎洩露一份內部文件，其中列出該行在亞洲正爭取及跟進的100多項投銀交易，令其項目儲備的部分細節曝光。



摩根士丹利在聲明中稱，公司極其重視客戶信息保密性，「已迅速採取措施處理此次無意中洩露信息的事件，並繼續與相關方面保持溝通」。



彭博社報道引述知情人士稱，該份外洩文件包含中國、韓國、印度等地的首次公開招股(IPO)候選項目。清單主要覆蓋亞洲地區，但也包括歐洲、中東和非洲，還有支持這些企業的私募股權基金和養老基金，以及已擱置的項目。



報道稱，投資銀行部亞太區金融贊助業務負責人Mohamed Atmani本周原本向部分客戶發送一份客戶版本的文件，內容主要是私募股權行業的最新動態和交易更新，但卻誤發了內部版本，包含了大量股價敏感信息。他隨後試圖撤回郵件。Atmani是摩根士丹利駐香港的一名董事總經理，他尚未回應事件。



報道指，該文件已在競爭對手之間流傳，據報一些機構的銀行家將利用這份清單鎖定交易項目，爭取潛在客戶。也有人表示，清單裏大多數是已知交易，沒什麼意外收獲。(rc)